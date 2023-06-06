06 июня 2023, 17:18
Путин одобрил идею главы Колымы пойти на новый губернаторский срок
Путин поддержал решение губернатора Магаданской области Носова пойти на новый срок
Глава Магаданской области Сергей Носов на встрече с президентом России заявил о планах пойти на новый губернаторский срок. Владимир Путин поддержал его решение, сообщила пресс-служба Кремля.
Носов напомнил, что возглавил Колыму по поручению президента пять лет назад. После избрания он получил поддержку местных жителей и, по его оценке, смог выполнить поставленные задачи.
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«Что-то удалось сделать, есть понимание, что делать дальше. Мы наметили большую программу дальнейшего развития Колымы», — заметил Носов.
Губернатор уточнил, что говорит о 63 мероприятиях в рамках мастер-плана на 220 миллиардов рублей. Часть их них уже реализовали.
«Если вы одобрите то, что я в сентябре при поддержке населения Колымы продолжил бы выполнять ваши поручения и реализовывать ваши программы», — подчеркнул Носов.
Путин в ответ отметил, что у губернатора получается справляться со своими обязанностями. По мнению президента, Носов умеет сосредоточить внимание на решении ключевых задач.
«Я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы», — добавил глава государства.
Носов поблагодарил президента и заверил, что так и поступит.
Владимир Путин
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