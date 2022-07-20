Путин: однополярное мироустройство было тормозом для развития

Президент России Владимир Путин выступил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». Он заявил о расистском характере доминирования «золотого миллиарда».

«Почему „золотой миллиард“ из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительность делит народы на первый и второй сорта, а потому является расистской и неоколониальной», — сказал президент.

Он добавил, что лежащая в основе либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма.

Ранее президент заявил о начале новой эпохи в мировой истории, отметив, что в ней высокую динамику роста сумеют показать лишь по-настоящему суверенные государства.