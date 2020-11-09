Путин: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован

Российский президент отметил эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием Турции и Ирана. По словам Путина, совместными усилиями удалось многого достичь.

«Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», — подчеркнул лидер страны.

Он добавил, что на данном этапе принципиально важное значение имеет задача постконфликтного восстановления Сирии. В частности, речь идет о возвращении на родину сирийских беженцев, а также внутренне перемещенных лиц.