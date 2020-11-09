Путин: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован
Президент России Владимир Путин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом обозначил, что на территории САР фактически ликвидирован очаг международного терроризма. Об этом сообщил RT.
Российский президент отметил эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием Турции и Ирана. По словам Путина, совместными усилиями удалось многого достичь.
«Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован», — подчеркнул лидер страны.
Он добавил, что на данном этапе принципиально важное значение имеет задача постконфликтного восстановления Сирии. В частности, речь идет о возвращении на родину сирийских беженцев, а также внутренне перемещенных лиц.