Власть 14 февраля 2024, 23:14 Путин обвинил западных лидеров в передергивании его слов об Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин обвинил лидеров западных стран в передергивании и извращении его слов, касающихся причин начала специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин попросил президента прокомментировать реакцию западных лидеров, назвавших его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону попыткой «оправдать начало СВО угрозой нападения НАТО на Россию».

Реклама

Президент России назвал позитивным тот факт, то западные лидеры «смотрят и слушают его». В то же время, он обвинил их в извращении его слов.

«Я ничего подобного не говорил. Я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Я говорил, что нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. <…> Потом пять расширений, полный обман. Нас, конечно, беспокоило и беспокоит втягивание в НАТО Украину. Поскольку это угрожает нашей безопасности», — заявил Путин.

Президент России добавил, что непосредственным триггером для начала СВО стал отказ киевских властей от выполнения Минских соглашений, а также атаки на республики Донбасса. Путин напомнил, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР и заключила с ними договор о дружбе и взаимопомощи, после чего в соответствии с ООН исполнили свои обязательства по договору.

Президент добавил, что Россия пыталась эту войну прекратить — сначала с помощью Минских соглашений, а теперь через СВО.

«Единственное, о чем мы можем жалеть — что не начали активные действия раньше. Полагая, что имеем дело с порядочными людьми», — заключил Путин.