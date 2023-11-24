24 ноября 2023, 16:47
Путин обвинил западные поисковые системы в отмене российской культуры
Путин: ряд ангажированных западных поисковых систем отменяют российскую культуру
Некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, иногда отменяя российскую культуру. На это указал президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Глава государства назвал хорошо известным фактом, что некоторые иностранные поисковики и генеративные модели зачастую функционируют весьма избирательно.
Реклама
«[Они] не учитывают, а порой просто игнорируют и отменяют российскую культуру», — отметил Путин.
На конференции президент также сообщил, что скоро утвердит новую редакцию развития искусственного интеллекта в России. С внедрением ИИ человечество начинает новую главу существования указал, Путин.
Ранее президент назвал расистской и неоколониальной политику отмены России, проводимую Западом. Глава государства обратил внимание, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода, милосердие, духовность и любовь к человеку.
Интернет
Россия
Владимир Путин
Технологии
Реклама
Реклама