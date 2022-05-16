Путин обвинил Запад в поощрении разгула неонацизма на Украине

На Украине давно наблюдается разгул неонацизма, однако Запад закрывает на него глаза и тем самым фактически поощряет, заявил президент России Владимир Путин на встрече глав стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая. Об этом написало РИА «Новости».

«К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», — отметил Владимир Путин.

По его словам, экстремисты есть везде и «так или иначе проявляют себя», но только на Украине нацистов героизируют.

«Нигде — я хочу это подчеркнуть — нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит», — сообщил Владимир Путин.