Важное 24 августа 2023, 12:08 Путин обвинил Запад в использовании своих правил в корыстных целях Президент Путин: Запад в корыстных целях навязывает миру свои правила Пресс-служба Кремля

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Западные страны навязывают свои правила остальному миру в корыстных целях. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на саммите БРИКС. Об этом написал ТАСС.

«Они пытаются подменить систему международного права собственным так называемым порядком, основанным на правилах, которые никто не видел. Правилах, использующихся в корыстных целях и меняющихся в угоду текущей политической коньюктуре», — сказал он.

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По его словам, речь идет о «колониализме в новой упаковке». Глава государства отметил, что современные колонизаторы, прикрываясь демократией и правами человека, на самом деле хотят решать собственные проблемы за чужой счет. Они продолжают без зазрения совести выкачивать ресурсы из развивающихся стран, добавил российский лидер.

Путин поздравил новых участников БРИКС с вступлением в объединение. Он заявил, что Россия и дальше будет работать над расширением влияния этого союза в мире.