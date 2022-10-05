Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма | 360°

Важное 05 октября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма Президент России Путин заявил, что неонацистов на Украине делают национальными героями пресс-служба Кремля

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Последователи идей неонационализма есть во всем мире, но только на Украине их возводят в рагн национальных героев, заявил президент Владимир Путин. Во время встречи с победителями и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» он рассказал, что в России борются с этим течением, сообщило РИА «Новости».

Глава государства отметил, что часто дискутирует с европейскими коллегами на эту тему.

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«Да, это во всем мире, наверное, это есть, но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев», — подчеркнул Владимир Путин. Он допустил, что неонацисты есть в Париже и могут быть в Москве, но в России их преследуют и борются с ними. По словам Путина, на Украине этих людей «поднимают на пьедестал» и позволяют им проводить многотысячные факельные шествия в крупнейших городах.

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Украина и Запад попытались «разорвать историю» и возродить нацизм, отметил президент России. Он предположил, что украинского конфликта не было, если бы там не возвеличивали тех, кто сотрудничал с Гитлером.

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