Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 16:48

Политика победила экономику. Европейцам предрекли падение уровня жизни без российской нефти

Деньги

05 октября 2022, 16:47

Ювелирные сети сократили число магазинов в России

Реклама

Общество

05 октября 2022, 16:45

Скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги» отменят в 2023 году

Важное

05 октября 2022, 16:39

Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма

Спецоперация

05 октября 2022, 16:38

Украинское командование приказало добивать раненых сослуживцев

Подмосковье

05 октября 2022, 16:32

Владеющие бизнесом женщины Подмосковья заключили более 20 международных контрактов с начала года

Спецоперация

05 октября 2022, 16:32

Депутат Госдумы Картаполов призвал Минобороны говорить людям все о спецоперации

Подмосковье

05 октября 2022, 16:28

Врачи из Коломны помогли женщине родить в десятый раз

Власть

05 октября 2022, 16:26

Путин заявил, что стандарт учебников истории должен быть единым

Важное

05 октября 2022, 16:39

Путин обвинил Украину в возвеличивании неонацизма

Президент России Путин заявил, что неонацистов на Украине делают национальными героями

Читать 360tv в

Последователи идей неонационализма есть во всем мире, но только на Украине их возводят в рагн национальных героев, заявил президент Владимир Путин. Во время встречи с победителями и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» он рассказал, что в России борются с этим течением, сообщило РИА «Новости».

Глава государства отметил, что часто дискутирует с европейскими коллегами на эту тему.

Реклама

«Да, это во всем мире, наверное, это есть, но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев», — подчеркнул Владимир Путин. Он допустил, что неонацисты есть в Париже и могут быть в Москве, но в России их преследуют и борются с ними. По словам Путина, на Украине этих людей «поднимают на пьедестал» и позволяют им проводить многотысячные факельные шествия в крупнейших городах.

Реклама

Украина и Запад попытались «разорвать историю» и возродить нацизм, отметил президент России. Он предположил, что украинского конфликта не было, если бы там не возвеличивали тех, кто сотрудничал с Гитлером.

Владимир Путин

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама