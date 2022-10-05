Путин обвинил Украину и Запад в попытках «разорвать историю» | 360°

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Путин обвинил Украину и Запад в попытках «разорвать историю»

Президент России Путин: конфликт на Украине отчасти возник из-за попыток разорвать историю

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Конфликта с Украиной не было бы, если бы не попытки Украины и Запада разорвать историю на части и возродить нацизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

Ни одна страна, кроме Украины, не возвеличивает нацизм, возводя его идеи на национальный уровень, отметил российский лидер.

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«Может быть, и не было бы сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях», — процитировало Путина РИА «Новости».

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Президент призвал учителей не допустить искажения истории при преподавании, передать детям «нравственный и культурный код российского народа». Он указал на то, что нужно встраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения.

Владимир Путин

Украина

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