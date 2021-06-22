Путин обвинил США в организации вооруженного переворота на Украине в 2014 году

Президент Владимир Путин заявил, что США организовали вооруженный переворот на Украине в 2014 году. Об этом говорится в статье главы государства в немецкой еженедельной газете Die Zeit, которую процитировали на сайте Кремля.

«Многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года», — написал Путин в своей статье.

Президент России отметил, что Европа поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. Именно с этого, по мнению Путина, все началось. Глава Российского государства не понимает, зачем нужно было это делать, если Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции.

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — написал президент.

Владимир Путин добавил, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой, так как между странами есть много взаимных интересов. Он считает, что процветание и безопасность Евразии возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.