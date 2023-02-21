Власть 21 февраля 2023, 14:05 Путин обвинил США в деградации российско-американских отношений Президент Путин: Запад прямо причастен к попыткам нанести удар по базам авиации России Пресс-служба Кремля

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Представители США и НАТО прямо говорят, что их цель — нанести стратегическое поражение России, заявил президент Владимир Путин. По его словам, РФ известно, что Запад прямо причастен к попыткам украинского руководства атаковать российские объекты стратегической авиации.

По словам президента, власти будут учитывать тот факт, что ядерные арсеналы Великобритании, Франции и США направлены против России. Владимир Путин подчеркнул — Штаты нарушали сложившееся мироустройство, чтобы выстроить его под себя, где есть «только один господин».

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«Все осталось в прошлом, наши отношения деградировали, и это целиком и полностью заслуга США», — резюмировал Путин.

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Россия не станет выходить из Договора о стратегических наступательных вооружениях, но приостановит свое участие в нем, рассказал президент. Он добавил, что страна будет вынуждена провести ядерные испытания, если США сделают это первыми.