Власть 05 мая 2023, 17:50 Путин обсудит укрепление стратегического партнерства с президентом Киргизии Жапаровым Президент Путин обсудит укрепление сотрудничества с президентом Киргизии Жапаровым Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин проведет переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры состоятся в понедельник, 8 мая. Жапаров прибудет в Россию с официальным визитом. Лидеры двух стран обсудят нынешнее положение и перспективы развития взаимовыгодного партнерства России и Киргизии в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также Путин и Жапаров затронут актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-киргизских отношений.

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«В частности, с учетом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе и Киргизии — в Содружестве Независимых Государств», — уточнили в Кремле.

В пятницу, 5 мая, российский лидер обсудил с членами Совбеза вопросы по подготовке празднования 9 Мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил о том, что традиционный прием в Кремле в честь Дня Победы на этот раз не состоится. Но парад Победы на Красной площади пройдет без изменений. Как и планировалось, по традиции Путин выступит перед началом шествия.