Путин обсудит ситуацию с коронавирусом 11 мая. Тогда станет понятно, будут ли продлевать режим самоизоляции

Президент России Владимир ️Путин планирует провести видеосовещание в понедельник, 11 мая. На нем он обсудит текущую ситуацию с эпидемией в регионах. Тогда же станет понятно, будут продлевать режим самоизоляции по всей стране или нет.

«На завтра (11 мая — прим. ред.) у президента запланировано совещание», — заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая включительно. Вместе с этим он поручил главам регионов и соответствующим ведомствам подготовить рекомендации по постепенному выходу из ограничений.

Режим нерабочих дней по всей стране был введен в конце марта из-за сложной эпидемиологической ситуации. В стране закрыты предприятия сферы услуг, остановлена деятельность многих производств, ограничения введены и на выход из дома. Покинуть квартиру можно только в экстренном случае, а также для похода в ближайшие магазин, аптеку, банк или с целью выгула собаки.

Некоторые регионы, в том числе Москва и Подмосковье, ввели пропускной режим для тех, кто передвигается на общественном транспорте и личном авто. В этих субъектах режим самоизоляции уже официально продлили до 31 мая.