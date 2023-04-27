Власть 27 апреля 2023, 17:51 Путин обсудит с Советом законодателей соцподдержку участников СВО Путин 28 апреля обсудит в Петербурге вопросы поддержки участников спецоперации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург. Он выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Основными темами для обсуждения <…> станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», — уточнили в сообщении.

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Кроме того, речь пойдет о межбюджетных отношениях, которые рассматривают в качестве инструмента финансовой стабильности регионов.

Встречу приурочили ко Дню российского парламентаризма. Его отмечают в стране с 2012 года.

Ранее дополнительные выплаты предложили ввести для детей бойцов, участвующих в СВО. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, семьям участников СВО нужно оказать особую поддержку.