Власть 07 января 2024, 01:00 Путин обсудит с Шойгу выплаты семьям погибших героев СВО Путин пообещал обсудить ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО с Шойгу Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин дал обещание переговорить с главой Минобороны Сергеем Шойгу по поводу обмена информацией между министерством и фондом «Защитники Отечества». Об этом глава государства сообщил на встрече с семьями героев, погибших в СВО.

«Я переговорю с министром, но планируются изменения в устав фонда „Защитники Отечества“, чтобы была обратная связь… Чтобы вы могли влиять на этот процесс», — сказал он.

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В ходе встречи с родственниками военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной операции, Путин отметил, что власти окажут им должную поддержку. Глава государства указал, что встреча с семьями погибших героев СВО станет сигналом для чиновников всех уровней оказывать постоянную поддержку близким ветеранов.