Путин обсудит с Рахмоном ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии

Главы России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. Встреча состоится 8 мая в Москве.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, Рахмон 9 мая посетит парад Победы на Красной площади, а потом уедет в Душанбе.

Местные жители приграничных районов Киргизии и Таджикистана начали конфликтовать 29 апреля. После все это переросло в вооруженное противостояние военных. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. В результате за это время погибли около 50 человек с обеих сторон и более 200 пострадали. Около 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.

Отвод войск Таджикистаном и Киргизией от границы завершился 3 мая. Генпрокуратура Таджикистана из-за конфликта возбудила уголовное дело против граждан Киргизии о развязывании агрессивной войны и об убийстве.

В среду президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о необходимости реформировать вооруженные силы страны. Армия должна быть хорошо подготовлена и оснащена. Он отметил важность создания народных дружин в районах у границ.