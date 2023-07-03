Власть 03 июля 2023, 13:32 Путин обсудит с Памфиловой выборы в новых регионах Песков: Путин проведет рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин встретится с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой 3 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Наряду с другими [рабочими встречами] будет и встреча с председателем ЦИК Эллой Памфиловой», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков отметил, что темой беседы Путина и Памфиловой станет приближающаяся избирательная кампания в новых регионах. Других открытых переговоров и совещаний на этот день президент не запланировал, так как ему нужно готовиться к завтрашней встрече Шанхайской организации сотрудничества, подытожил пресс-секретарь главы государства.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в Едином дне голосования. В этом году он выпадет на 10 сентября.

В ДНР и ЛНР состоятся выборы в республиканские парламенты. Ранее Памфилова сообщила, что временно исполняющие обязанности глав новых регионов направили в Центризбирком предложения о проведении выборов.