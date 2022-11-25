Власть 25 ноября 2022, 03:59 Путин обсудит с матерями участников спецоперации беспокоящие их вопросы Песков: Путин обсудит с матерями российских военнослужащих беспокоящие их вопросы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он обсудит с ними все вопросы, которые они захотят озвучить. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Те, которые будут они поднимать», — ответил он на вопрос о том, какие темы глава государства планирует обсудить с матерями бойцов.

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По словам пресс-секретаря, помимо разговора о насущных проблемах Путин должен поздравить женщин с наступающим Днем матери.

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Ранее в Кремле уточняли, что на встречу с президентом пригласили матерей, сыновья которых служат в армии, находятся в зоне проведения спецоперации либо занимаются тактической подготовкой и боевым слаживанием.

Международный день матери отметят 27 ноября. В связи с праздником депутаты Госдумы предложили изменить одну из мер поддержки семей с детьми. Они призвали увеличить до 30 тысяч рублей единовременное пособие при рождении ребенка. Сейчас размер выплаты составляет 20 472 рубля. Разработанный законопроект уже направили на отзыв правительства.