Путин обсудит с Лукашенко интеграцию и развитие отношений России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудят интеграционные процессы и развитие отношений России и Белоруссии.

Встреча Путина и Лукашенко пройдет 25 июня в Петербурге. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Также лидеры стран планируют поднять тему стратегического партнерства и продвижения интеграционных процессов.

По словам пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова, официальная часть встречи состоится в Константиновском дворце.

Президенты уже провели неформальное общение 23 и 24 июня в Подмосковье. Встреча прерывалась выступлением Путина на 14-м саммите БРИКС. Российский лидер участвовал в мероприятии по видео-конференц-связи.

В последний раз Путин и Лукашенко устраивали переговоры в мае в Сочи. Тогда стороны обсуждали вопросы безопасности и экономического развития на фоне санкций, а также поднимали тему взаиморасчетов в национальных валютах.