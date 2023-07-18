Власть 18 июля 2023, 15:31 Путин обсудит с кабмином внедрение искусственного интеллекта в экономику Президент Путин проведет заседание совета АНО «Россия — страна возможностей» 19 июля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ближайшую среду, 19 июля, проведет заседание Наблюдательного совета АНО «Россия страна — возможностей», а также примет участие в заседании правительства для обсуждения внедрения искусственного интеллекта в сферу экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На заседании автономной некоммерческой организации участники подведут итоги работы платформы за пять лет. Во встрече примут участие выпускники конкурсов и олимпиад, проведенных «Россией — страной возможностей». Они поделятся опытом участия в проектах и предложат свои идеи для дальнейшего развития организации.

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Задачей АНО «Россия — страна возможностей» стало создание социальных лифтов и профессиональной реализации россиян. За пять лет участниками проектов стали более 20 миллионов человек.

После президент России проведет в формате видеоконференции совещание с членами правительства обсуждение внедрения искусственного интеллекта в экономику. С докладами выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и председатель правления Сбербанка Герман Греф.