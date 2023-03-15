15 марта 2023, 15:07
Путин обсудит с кабмином отдельные положения послания Федеральному собранию
Путин 16 марта обсудит с кабмином отдельные положения послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 16 марта обсудит с правительством реализацию отдельных положений послания Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин обсудит достижение высоких целей развития страны и успех недавнего послания Федеральному собранию», — сообщили в Кремле.
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Встреча с правительством пройдет в видеоформате.
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Глава государства выступил с обращением к Федеральному собранию 21 февраля. Основной повесткой стала специальная операция на Украине. В заключительной части речи Путин сообщил о подготовке приостановления участия России в ДСНВ.
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что выступление президента сочли честным и искренним свыше 78% телезрителей. Подавляющее большинство респондентов отметили, что российский лидер предельно понятно и четко высказал свою позицию.
Владимир Путин
Правительство РФ
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