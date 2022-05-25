Путин обсудит с Госсоветом помощь семьям с детьми

В среду пройдет заседание президиума Государственного совета. Его проведет президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС. На встрече планируется рассмотреть вопросы социальной поддержки россиян, указывали ранее в пресс-службе Кремля.

Разговор пойдет о помощи семьям с детьми и индексации социальных выплат, а также зарплат бюджетников, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решения по этой и нескольким другим темам могут принять на заседании, говорил помощник президента Максим Орешкин.

На заседании с докладами выступят российский вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда РФ Антон Котяков, а также председатель комиссии Государственного совета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

С начала года жители Подмосковья получили социальную помощь на 88 миллионов рублей. Это коснулось свыше 33 тысяч человек. Поддержка положена одиноко проживающим, семьям с низким доходом и не только, напомнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.