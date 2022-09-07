Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза украинского зерна в Европу | 360°

Важное 07 сентября 2022, 19:09 (обновлено: 07 сентября 2022, 20:51) Поделиться Telegram

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Viber Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза украинского зерна в Европу Путин: стоит обсудить с Турцией ограничение на вывоз украинского зерна в Европу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что стоит пересмотреть направления вывоза украинского зерна. Он намерен обсудить этот вопрос с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Действительно, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия с Украины. Думаю, что стоит обсудить эту тему с президентом Турции. Это ведь наша совместная идея — разработка механизма по вывозу продовольствия, в том числе зерна, по безопасным маршрутам», — подчеркнул Путин.

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Президент отметил, что Россия сделала все, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины, но в итоге большую его часть направили не в голодающие страны, а в ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, в развивающиеся государства отгрузили всего два судна из 87.

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Несмотря на этот обман, Россия продолжит участвовать в зерновой сделке «в надежде на то, что цели, ради которых все это было организовано, все-таки будут достигаться», подчеркнул Путин.

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