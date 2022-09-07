Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза украинского зерна в Европу | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 22:19

Встреча с участниками трагедии в Беслане прошла в Луховицах

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Реклама

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Важное

07 сентября 2022, 19:09

(обновлено: 07 сентября 2022, 20:51)

Путин обсудит с Эрдоганом ограничение вывоза украинского зерна в Европу

Путин: стоит обсудить с Турцией ограничение на вывоз украинского зерна в Европу

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что стоит пересмотреть направления вывоза украинского зерна. Он намерен обсудить этот вопрос с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Действительно, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия с Украины. Думаю, что стоит обсудить эту тему с президентом Турции. Это ведь наша совместная идея — разработка механизма по вывозу продовольствия, в том числе зерна, по безопасным маршрутам», — подчеркнул Путин.

Реклама

Президент отметил, что Россия сделала все, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины, но в итоге большую его часть направили не в голодающие страны, а в ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, в развивающиеся государства отгрузили всего два судна из 87.

Реклама

Несмотря на этот обман, Россия продолжит участвовать в зерновой сделке «в надежде на то, что цели, ради которых все это было организовано, все-таки будут достигаться», подчеркнул Путин.

Турция

Реджеп Эрдоган

Евросоюз

Владимир Путин

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама