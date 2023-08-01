Власть 01 августа 2023, 15:13 Путин обсудит развитие пунктов пропуска через госграницу Кремль: Путин 2 августа обсудит с кабмином развитие пунктов пропуска через госграницу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в среду, 2 августа, по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, на котором обсудит развитие пунктов пропуска через государственную границу страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Развитие пунктов пропуска через государственную границу страны станет основной темой обсуждения», — указали в сообщении.

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С докладами выступят глава Минтранса Виталий Савельев, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов и врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Кроме того, в тот же день российский лидер примет участие в церемонии вручения государственных наград, в том числе медицинским работникам, деятелям культуры и участникам специальной операции. Мероприятие пройдет в Екатерининском зале Кремля.

Госнаградами отметят деятельность россиян в области науки и образования, здравоохранения и медицины, промышленности, сельского хозяйства, культуры, а также военнослужащих при выполнении задач в зоне СВО.