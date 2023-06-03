03 июня 2023, 18:48
Путин обсудит любые предложения для достижения целей СВО иными путями — Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин рассмотрит предложения для достижения целей СВО иными путями
Президент России Владимир Путин открыт к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.
Официальный представитель Кремля сказал, что «Путин был, есть и будет открыт» к обсуждению предложений для того, чтобы Россия добилась поставленных задач иными средствами, чем СВО.
Реклама
«Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Запад не хочет этого позволить. США и их союзники наоборот хотят, чтобы ВСУ уже начали контрнаступление, которое президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев оттягивает.
В интервью The Wall Street Journal украинский лидер в очередной раз рассказал, что «все готово». Однако завышенных надежд возлагать не стоит.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Реклама
Реклама