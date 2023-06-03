Власть 03 июня 2023, 18:48 Путин обсудит любые предложения для достижения целей СВО иными путями — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин рассмотрит предложения для достижения целей СВО иными путями Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин открыт к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.

Официальный представитель Кремля сказал, что «Путин был, есть и будет открыт» к обсуждению предложений для того, чтобы Россия добилась поставленных задач иными средствами, чем СВО.

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«Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Запад не хочет этого позволить. США и их союзники наоборот хотят, чтобы ВСУ уже начали контрнаступление, которое президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев оттягивает.

В интервью The Wall Street Journal украинский лидер в очередной раз рассказал, что «все готово». Однако завышенных надежд возлагать не стоит.