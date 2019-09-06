Путин обсудил возможность создания киберполиции
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«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения (рекламы наркотиков)», — заявил Путин во время встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме. Его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что в будущем существующие структуры по борьбы с наркотиками должны будут прийти к этому. В свою очередь, российский лидер намерен поговорить об этом с главой МВД Владимиром Колокольцевым.
В 2018 году федеральный проект «Трезвая Россия» выступил с инициативой о создании оперативного подразделения антинаркотической киберполиции в составе Министерства внутренних дел.
Руководитель проекта Султан Хамзаев рассказал, что в современном мире молодых людей склоняют к употреблению наркотиков при помощи интернета. Также в различных мессенджерах, соцсетях, чатах создаются нелегальные каналы для сбыта наркотических средств.