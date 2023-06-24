24 июня 2023, 13:41
Путин обсудил ситуацию в России с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана
Песков: Путин проинформировал лидеров Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации в РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — рассказал представитель Кремля.
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Ранее в пресс-службе президента Казахстана рассказали подробности о беседе лидеров двух стран.
Токаев обратил внимание, что основу безопасности государства обеспечивают верховенство закона и Конституционный порядок. Путин выразил благодарность казахскому лидеру за внимание к внутренним обстоятельствам.
Кроме того, российский президент проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в стране.
По словам Путина, мятежников ждет неминуемое наказание. Российский лидер отметил, что всех, кто встал на путь шантажа, ответят перед законом и народом.
Владимир Путин
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