Власть 24 июня 2023, 13:41 Путин обсудил ситуацию в России с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Песков: Путин проинформировал лидеров Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о ситуации в РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Президент проинформировал своих собеседников о ситуации», — рассказал представитель Кремля.

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Ранее в пресс-службе президента Казахстана рассказали подробности о беседе лидеров двух стран.

Токаев обратил внимание, что основу безопасности государства обеспечивают верховенство закона и Конституционный порядок. Путин выразил благодарность казахскому лидеру за внимание к внутренним обстоятельствам.

Кроме того, российский президент проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации в стране.

По словам Путина, мятежников ждет неминуемое наказание. Российский лидер отметил, что всех, кто встал на путь шантажа, ответят перед законом и народом.