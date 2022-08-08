Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с премьером Армении Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили несколько вопросов, включая ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе», — отметили в пресс-службе. Главы государств подтвердили важность соблюдения всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

В начале августа ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. После обстрела со стороны Азербайджана пострадали восемь местных военных, один человек погиб. Для урегулирования обстановки на месте находятся российские миротворцы.