Путин обсудил ситуацию на Украине и безопасность в Европе с новым канцлером Германии

Президент России Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию на Украине и вопрос безопасности в Европе.

В начале разговора российский лидер поздравил собеседника с новой должностью. Путин и Шольц выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений двух стран.

«Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», — сообщили на сайте Кремля.

Также президент подчеркнул, что установка ударных систем вооружений в соседствующих с Россией странах является невозможной. Он подробно рассказал Шольцу о проектах договоров, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности между Россией и членами НАТО.

«По просьбе федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта», — добавили в Кремле.

Российский лидер в деталях сообщил канцлеру Германии о состоянии дел на линии разграничения. Он отметил, что украинские власти все еще уклоняются от выполнения Минских соглашений.