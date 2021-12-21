Путин обсудил ситуацию на Украине и безопасность в Европе с новым канцлером Германии
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и безопасность в Европе
Президент России Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию на Украине и вопрос безопасности в Европе.
В начале разговора российский лидер поздравил собеседника с новой должностью. Путин и Шольц выразили заинтересованность в дальнейшем развитии отношений двух стран.
«Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», — сообщили на сайте Кремля.
Также президент подчеркнул, что установка ударных систем вооружений в соседствующих с Россией странах является невозможной. Он подробно рассказал Шольцу о проектах договоров, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности между Россией и членами НАТО.
«По просьбе федерального канцлера обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта», — добавили в Кремле.
Российский лидер в деталях сообщил канцлеру Германии о состоянии дел на линии разграничения. Он отметил, что украинские власти все еще уклоняются от выполнения Минских соглашений.