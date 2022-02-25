Путин обсудил с Цзиньпином недопустимость принятия нелегитимных санкций

Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином недопустимость принятия нелегитимных санкций для России. Информацию об этом предоставила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Глава государства объяснил китайскому коллеге причины признания ЛНР и ДНР. В ответ на это Цзиньпин отметил, что Китай с уважением отнесся к действиям властей России. Кроме того, стороны переговоров отметили недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран.

«Лидеры акцентировали важность наращивания практического двустороннего сотрудничества, в том числе с учетом итогов переговоров 4 февраля в Пекине», — сказано в сообщении.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят никаких ударов по жилым кварталам Киева. Такое заявление ранее сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.