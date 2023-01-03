Власть 03 января 2023, 14:43 Путин обсудил с Токаевым вопросы взаимодействия двух стран в сфере энергетики Президент Путин в беседе с Токаевым отметил высокий уровень отношений между двумя странами РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер отметил высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля.

В беседе речь шла о взаимодействии двух стран по ряду актуальных направлений, в том числе и в топливно-энергетической сфере. Координацию сотрудничества в сфере энергетики продолжат по линии правительств и профильных структур.

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В ходе разговора Путин и Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом. Президент Казахстана поблагодарил за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.

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На саммите Токаев заявил о высокой значимости русского языка в СНГ. В ноябре Токаев посетил Москву, это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на посту президента.