03 января 2023, 14:43
Путин обсудил с Токаевым вопросы взаимодействия двух стран в сфере энергетики
Президент Путин в беседе с Токаевым отметил высокий уровень отношений между двумя странами
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер отметил высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля.
В беседе речь шла о взаимодействии двух стран по ряду актуальных направлений, в том числе и в топливно-энергетической сфере. Координацию сотрудничества в сфере энергетики продолжат по линии правительств и профильных структур.
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В ходе разговора Путин и Токаев обменялись поздравлениями с Новым годом. Президент Казахстана поблагодарил за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.
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На саммите Токаев заявил о высокой значимости русского языка в СНГ. В ноябре Токаев посетил Москву, это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на посту президента.
Казахстан
Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
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