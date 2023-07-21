21 июля 2023, 16:33
Путин обсудил с Совбезом вопросы отношений со странами Африки
Президент Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами Африки
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил развитие отношений с африканскими государствами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«На повестке у нас несколько вопросов. Один из них — развитие отношений с друзьями в Африке. Тем более скоро пройдет саммит „Россия — Африка“, — заявил он.
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Кроме того, глава государства обсудил с Совбезом применение информационных технологий в контексте обеспечения безопасности России.
Саммит «Африка — Россия» запланирован в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. На повестке мероприятия темы суверенного развития и комплексной безопасности, реализация сельскохозяйственного потенциала и улучшение логистики, сотрудничество регионов, социальная и гуманитарная сфера, повышение эффективности экономики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин на саммите лично побеседует с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой, а также другими участниками встречи.
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