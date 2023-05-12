Власть 12 мая 2023, 14:00 Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях Путин передал слово Лаврову на совещании Совбеза о работе в международных организациях

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Теме работы России в ряде международных организаций посвятили оперативное совещание Совета безопасности страны. Его провел президент Владимир Путин в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

«Предлагаю обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — сказал глава государства, открывая совещание.

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После вступления он передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

«Докладчик — Сергей Викторович Лавров. Пожалуйста, прошу вас, вам слово», — обратился президент к главе МИД.

В совещании также приняли участие премьер Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и постоянные члены Совбеза.