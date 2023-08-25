Власть 25 августа 2023, 14:07 Путин обсудил с Совбезом поддержку соотечественников за рубежом Кремль: Путин провел совещание с Совбезом и обсудил поддержку россиян за рубежом РИА «Новости»

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Владимир Путин обсудил в режиме видеоконференции поддержку соотечественников за рубежом с постоянными участниками Совета безопасности. Об этом сообщил сайт Кремля.

«У нас несколько вопросов в повестке дня. Первый из них — поддержка соотечественников за рубежом. Давайте начнем, у нас есть докладчик. Потом обсудим другие вопросы, зафиксированные в повестке дня», — начал обсуждение Путин.

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По информации Кремля, в совещании приняли участие председатель ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, директор СВР Сергей Нарышкин и другие постоянные члены Совета безопасности.

Ранее пресс-секретарь Путина Сергей Песков заявил, что президент решил не ехать в Индию на саммит G-20 из-за плотного графика, «главным акцентом» которого была СВО. Мероприятие состоится в очном формате в Нью-Дели в сентябре.

Кроме того, Песков объявил о скорой встрече главы России и его коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-секретарь не раскрыл дату переговоров, но отметил, что они состоятся совсем скоро.