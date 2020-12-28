Путин обсудил с Си Цзиньпином борьбу с коронавирусом

ИА НСН добавило, что Путин и Си Цзиньпин обратили внимание на эффективные усилия обеих сторон по борьбе с COVID-19. Кроме того, главы государств обозначили важность сотрудничества в работе над вакциной от коронавируса. Также лидеры стран поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

«Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер. В контексте 75-летия Победы во Второй мировой войне подчеркнуто единство подходов России и Китая к отстаиванию исторической правды и итогов войны», — отметили в пресс-службе.