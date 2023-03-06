Власть 06 марта 2023, 19:14 Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство Президенты Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство России и Узбекистана РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры государств обсудили стратегическое партнерство двух стран.

Также Путин и Мирзиеев коснулись темы осуществления проектов в области экономики.

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«Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

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Это не первые переговоры президентов России и Узбекистана в этом году. В последний раз Путин и Мирзиеев созванивались 16 февраля. Тогда тема разговора также касалась торгово-экономического сотрудничества. А в начале января лидеры государств обсудили вопрос укрепления союза между странами, а также увеличение товарооборота.