09 августа 2023, 23:41
Путин обсудил с президентом Узбекистана развитие стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзмиеевым развитие стратегического партнерства. Лидеры двух государств условились активизировать двусторонние контакты, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», — сообщили в Кремле.
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В середине июня Узбекистан заключил договор на покупку газа из России. Договор купли-продажи газа подписали АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года. Годовой объем составляет около 2,8 миллиарда кубических метров.
С октября собираются начать импорт девяти миллионов кубометров газа в сутки. Договор подписал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Владимир Путин
Узбекистан
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