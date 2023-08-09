Власть 09 августа 2023, 23:41 Путин обсудил с президентом Узбекистана развитие стратегического партнерства РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзмиеевым развитие стратегического партнерства. Лидеры двух государств условились активизировать двусторонние контакты, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях», — сообщили в Кремле.

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В середине июня Узбекистан заключил договор на покупку газа из России. Договор купли-продажи газа подписали АО «Узгастрейд» и ООО «Газпром экспорт» сроком на два года. Годовой объем составляет около 2,8 миллиарда кубических метров.

С октября собираются начать импорт девяти миллионов кубометров газа в сутки. Договор подписал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.