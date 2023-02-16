Власть 16 февраля 2023, 19:52 Путин обсудил с президентом Узбекистана расширение торгового сотрудничества Президент России Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Мирзиеевым РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили в ходе телефонного разговора торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрен ряд вопросов дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества», — отметили в пресс-службе.

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Это уже не первые переговоры Путина и Мирзиеева о сотрудничестве Узбекистана и России с начала 2023 года. В первых числах января лидеры государств подтвердили стремление к укреплению союза, стратегического партнерства, а также к увеличению товарооборота между странами.

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Ранее министр энергетики республики Жорабек Мирзамахмудов назвал создание газового союза России, Казахстана и Узбекистана техническим контрактом, отметив, что там могут появиться политические условия.

Накануне Владимир Путин переговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Они отметили важность последовательных шагов, которые смогут обеспечить безопасность на азербайджано-армянской границе.