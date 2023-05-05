Власть 05 мая 2023, 13:40 Путин обсудил с президентом Таджикистана обстановку на границе и сотрудничество Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Рахмона на празднование Дня Победы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном динамику двусторонних отношений, обстановку на таджикско-афганской границе и пригласил его на празднование Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба таджикского президента.

Телефонные переговоры прошли 5 мая. Президенты поздравили друг друга с наступающим праздником, обменялись мнениями об обстановке в регионе и всем мире, о ситуации на таджикско-афганской границе. Они заявили о позитивной динамике таджикско-российского партнерства по всем направлениям, подтвердили готовность развивать отношения и обсудили график на ближайший год.

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«Владимир Путин пригласил Лидера нации посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — сообщили в пресс-службе Эмомали Рахмона.

Президент Таджикистана приехал на парад Победы 2021 года, а после него вместе с российским лидером возложил цветы в Александровском саду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался заранее называть журналистам имена зарубежных почетных гостей мероприятий 2023 года.