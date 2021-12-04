Путин обсудил с президентом ЮАР борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил сайт Кремля.

Лидеры решили объединить свои усилия в борьбе с вирусом. Они признали эту проблему особенно актуальной из-за появления штамма «омикрон».

«Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества», — говорится в тексте.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн выразил свое мнение о том, способен ли новый штамм коронавируса «омикрон» вызвать новую волну пандемии к Новому году. По мнению медика, новый вариант вируса не успеет распространиться к зимним каникулам — для этого требуется не менее полугода.

В пример Альтштейн привел штамм «дельта», который впервые появился еще осенью прошлого года, а распространяться по миру стал примерно в конце мая. Еще медик предположил, что до конца пандемии «омикрон» может облегчить течение болезни.