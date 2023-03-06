06 марта 2023, 14:50
Путин обсудил с президентом Ирана развитие двусторонних отношений
Президент России Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Раиси
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, сообщили на сайте Кремля.
Оба президента позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Они затронули темы взаимодействия в различных областях, в том числе в реализации инфраструктурных проектов. Россия и Иран договорились поддерживать контакты и в дальнейшем.
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Ранее стало известно, что Иран позаимствовал у России способы укрепления национальной валюты, чтобы укрепить свою экономику, зависящую от экспорта природных ресурсов. Кроме того, Иран планирует поставлять в Россию автомобили двух марок — сейчас иранские компании проходят сертификацию для начала экспорта.
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Украина подозревала Иран в поставках беспилотников в Россию, но так и не смогла доказать это. В республике категорически отрицают поставки вооружения как России, так и Украине.
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