Власть 06 марта 2023, 14:50 Путин обсудил с президентом Ирана развитие двусторонних отношений Президент России Путин провел телефонный разговор с лидером Ирана Раиси Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, сообщили на сайте Кремля.

Оба президента позитивно оценили уровень и динамику развития российско-иранских отношений. Они затронули темы взаимодействия в различных областях, в том числе в реализации инфраструктурных проектов. Россия и Иран договорились поддерживать контакты и в дальнейшем.

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Ранее стало известно, что Иран позаимствовал у России способы укрепления национальной валюты, чтобы укрепить свою экономику, зависящую от экспорта природных ресурсов. Кроме того, Иран планирует поставлять в Россию автомобили двух марок — сейчас иранские компании проходят сертификацию для начала экспорта.

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Украина подозревала Иран в поставках беспилотников в Россию, но так и не смогла доказать это. В республике категорически отрицают поставки вооружения как России, так и Украине.