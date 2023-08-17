Власть 17 августа 2023, 19:40 Путин обсудил с президентом Ирана развитие двустороннего сотрудничества Путин и Раиси подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества стран РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в торговой, энергетической и других сферах. Главы двух государств провели переговоры по телефону в четверг, 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях», — указали в сообщении.

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Путин и Эбрахим Раиси обсудили дальнейшую интеграцию Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайскую организацию сотрудничества и перспективы страны «подключиться к деятельности» БРИКС. Также стороны выразили «удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений».

Путин выразил соболезнования иранскому коллеге после нападения вооруженных боевиков на мечеть в городе Шираз. Жертвами теракта стали четыре человека, в том числе два священнослужителя. Ранения получили восемь человек.