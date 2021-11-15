Путин обсудил с президентом Египта реализацию общих проектов

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. Коллеги обсудили реализацию совместных проектов, сделав упор на торгово-экономические связи. Об этом написало ИА НСН.

Кроме того, во время телефонного разговора была затронута тема строительства по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции, а также создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.

Абдель Фаттах ас-Сиси «выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах». Речь идет о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами, которое было восстановлено в августе этого года.