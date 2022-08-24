Путин обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Никол Пашинян обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны, сообщили на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — сообщили в администрации президента.

Собеседники отметили роль российского миротворческого контингента в обеспечении стабильности в регионе и обсудили другие вопросы сотрудничества двух стран.

В начале ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение, благодаря чему удалось приостановить активные боевые действия в зоне конфликта. Однако в июне 2022 года Азербайджан заявил об обстреле границы с Арменией. Политолог Юрий Светов предположил, что таким образом внешние силы попытались отвлечь внимание России от спецоперации на Украине. Позднее Совбез Армении заявил, что страна выведет свои войска к сентябрю этого года.