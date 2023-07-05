Власть 05 июля 2023, 16:09 Путин обсудил с Пашиняном обстановку вокруг Нагорного Карабаха Кремль: президент Путин обсудил с Пашиняном обстановку вокруг Нагорного Карабаха РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил обстановку вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Диалог состоялся по инициативе армянской стороны.

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Стороны также обсудили вопросы обеспечения свободного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

«Главы государств подчеркнули важность реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020–2022 годах», — отметили в Кремле.

Путин подтвердил готовность России и в будущем способствовать в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Стороны договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Армении продолжат развиваться, несмотря на непростую геополитическую обстановку в мире.