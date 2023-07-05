05 июля 2023, 16:09
Путин обсудил с Пашиняном обстановку вокруг Нагорного Карабаха
Кремль: президент Путин обсудил с Пашиняном обстановку вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил обстановку вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Диалог состоялся по инициативе армянской стороны.
Реклама
Стороны также обсудили вопросы обеспечения свободного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.
«Главы государств подчеркнули важность реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020–2022 годах», — отметили в Кремле.
Путин подтвердил готовность России и в будущем способствовать в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Стороны договорились продолжить контакты на различных уровнях.
Ранее Путин заявил, что отношения России и Армении продолжат развиваться, несмотря на непростую геополитическую обстановку в мире.
Международные отношения
Владимир Путин
Нагорный Карабах
Реклама
Реклама