Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Украину, Йемен и ОПЕК+ | 360°

Власть 23 сентября 2022, 00:32 Поделиться Telegram

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Viber Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Украину, Йемен и ОПЕК+ Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом ШОС и Украину РИА «Новости»

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По инициативе Саудовской Аравии состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Украине, Йемен и дела ОПЕК+. Итоги переговоров опубликовала пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене», — говорится в сообщении.

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Стороны положительно оценили совместную работу в формате ОПЕК+, направленную на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка.

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«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении Кремля.

Саудовская Аравия отказалась поддерживать санкции против России. Королевство не намерено делать выбор между Россией и Украиной, заявили власти страны.

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