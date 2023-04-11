11 апреля 2023, 15:07
Путин обсудил с Мирзиеевым укрепление партнерства России и Узбекистана
Путин обсудил с главой Узбекистана расширение отношений в торгово-экономической области
Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым укрепление двустороннего партнерства. О телефонных переговорах сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры дух стран обсудили актуальную тематику двусторонних отношений. В частности, они затронули вопросы, касающиеся мер по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области.
Реклама
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнули в Кремле.
По результатам телефонных переговоров Путин с Мирзиеевым условились продолжать поддерживать контакты на различных уровнях.
Также во вторник, 11 апреля, российский лидер проведет совещание по экономике и обсудит на нем ситуацию на валютном рынке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что планируется объемное мероприятие. Оно начнется около 16:00. В открытой части совещания президент выступит со вступительным словом, а доклады заслушает в закрытом режиме.
Международные отношения
Владимир Путин
Узбекистан
Реклама
Реклама