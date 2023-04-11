Власть 11 апреля 2023, 15:07 Путин обсудил с Мирзиеевым укрепление партнерства России и Узбекистана Путин обсудил с главой Узбекистана расширение отношений в торгово-экономической области РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым укрепление двустороннего партнерства. О телефонных переговорах сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры дух стран обсудили актуальную тематику двусторонних отношений. В частности, они затронули вопросы, касающиеся мер по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области.

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«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнули в Кремле.

По результатам телефонных переговоров Путин с Мирзиеевым условились продолжать поддерживать контакты на различных уровнях.

Также во вторник, 11 апреля, российский лидер проведет совещание по экономике и обсудит на нем ситуацию на валютном рынке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что планируется объемное мероприятие. Оно начнется около 16:00. В открытой части совещания президент выступит со вступительным словом, а доклады заслушает в закрытом режиме.