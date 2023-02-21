21 февраля 2023, 17:25
Путин обсудил с Матвиенко основные положения послания Федеральному собранию
Представитель Кремля Песков: Путин обсудил с председателем СФ Матвиенко положения послания
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко основные положения своего послания Федеральному собранию. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Во время этой рабочей встречи Матвиенко, в свою очередь, подробно рассказала главе государства об итогах деятельности Совфеда в 2022 году и рабочих планах на весеннюю сессию, написал ТАСС.
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Ранее председатель Совета Федерации константировала, что инициативы, озвученные Путиным во время сегодняшней речи, потребуют скорректировать российское законодательство. Парламент полностью готов к этому и располагает финансовыми возможностями, подчеркнула Валентина Матвиенко.
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Президент России обратился к Федеральному собранию сегодня. Выступление длилось почти два часа. За это время Владимир Путин затронул темы развития страны в этот переломный период, напомнил о причинах начала спецоперации и озвучил важные инициативы, касающиеся всех сфер жизни россиян.
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Послание Путина Федеральному собранию 2023
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