Путин обсудил с Макроном Украину и Сирию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, речь пошла о ситуации в Сирии и на Украине.

Новость опубликовал сайт Кремля. Из нее следует, что мировые лидеры признали, что минский «комплекс мер» не имеет альтернативы и является единственным способом разрешить внутриукраинский кризис.

Кроме того, Владимир Путин заверил Эммануэля Макрона, что Россия пытается привести ситуацию в Сирии к стабильности, в частности, наладить контакты между конфликтующими сторонами. Оба президента согласились, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

В разговоре со своим французским коллегой президент России отметил, что необходимо запустить межсирийский диалог в рамках конституционного комитета, который ООН созовет в конце октября.