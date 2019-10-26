Путин обсудил с Макроном договоренности по Турции
«В соответствии с предварительной договоренностью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи», — сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении сказано, что президент Франции положительно оценил те договоренности, которые заключили между собой Россия и Турция. Он уверен, что принятые меры помогут стабилизировать ситуацию в Заевфратье и помогут урегулировать кризис в Сирии.
Российский лидер также проинформировал Макрона о саммите Россия-Африка, который также проходил в Сочи. Путин подчеркнул, что участники мероприятия «продемонстрировали настрой на укрепление многопланового сотрудничества на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе».